بالفيديو..أحمد حلمي يشارك في تحدي ” كيكي ” بطريقة كوميدية

أماني الغامدي(صدى):

قرر الفنان المصري الكوميدي أحمد حلمي، أن يشارك في تحدي ” كيكي ” الذي انتشر مؤخرًا على مستوى الوطن العربي.

وقام ” حلمي ” بتركيب أغنية ” in my feeling ” على أحد مشاهده من فيلم ” عسل أسود “؛ عندما كان يجري خلف ” أتوبيس ” ليركب به ، وهو مشهد كوميدي، حيث شهد الفيديو الذي نشره الفنان المصري عبر حسابه على ” انستغرام ” تفاعلا كبيرا من قبل الجماهير.

ويعتمد تحدي ” كيكي ” على قيام الشخص بالنزول من السيارة وهي تسير والقيام بالرقص على أغنية ” in my feeling ” وهي السيارة تسير ثم العودة إليها مجددا.