” الإسكان ” تطلق المرحلة الثانية من مشروع ” أعالي جدة “

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع ” أعالي جدة ” الواقع في حي الأمير فواز جنوبي محافظة جدة، مؤكدة أنه تم استكمال حجوزات المرحلة الأولى بالوصول إلى 1370 حجز مؤكد للوحدات السكنية في المشروع.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية للمشروع بهدف استقبال كافة المستفيدين المرشحين لهذا المشروع، داعية الراغبين في زيارة المعرض والاطلاع على تفاصيل الوحدات السكنية في هذا المشروع إلى زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج ” سكني ” من خلال الرابط التالي: هناكما أن ساعات العمل في المعرض تبدأ من الثانية بعد الظهر وحتى الثامنة مساء، طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

ويتميز مشروع “أعالي جدة” بموقعه الاستراتيجي على أرض وزارة الإسكان في حي الأمير فواز بمحافظة جدة متوسطاً بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وميناء جدة البحري، وجامعة الملك عبدالعزيز، كما يبعد عن وسط المدينة مسافة لا تتجاوز الـ10 كيلومترات، وتبلغ مساحة المشروع نحو مليون متر مربع، ويوفر أكثر من 9686 وحدة سكنية من نوع شقة بمساحات متعددة يوفر 3 تصاميم متنوعة تصل مساحاتها إلى 264 متر مربع للشقة الواحدة وبأسعار تبدأ من 260 ألف ريال، وذلك لتلبية احتياج ورغبات كافة المستفيدين من برنامج الدعم السكني.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم أن الوزارة حريصة على تلبيه احتياج كافة المستفيدين من برامج الدعم السكني وتقليص قوائم الانتظار التي تُعد من الأولويات التي تسعى الوزارة لتحقيقها، مؤكداً أن ذلك يأتي امتدادا لما تم الإعلان عنه ضمن ” برنامج الإسكان ” الذي تم إطلاقه العام الجاري وتتضافر فيه جهود 16 جهة حكومية لرفع نسبة التملك إلى 60% خلال عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030م.

وأشار إلى ان مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص تراعي الجودة العالية في تنفيذها من خلال الرقابة الصارمة على كافة خطوات التنفيذ، كما أنها تلتزم بتوفير أفضل المعايير المتطابقة مع كود البناء السعودي، مشدداً على جميع تلك المشاريع سيتم تسليمها خلال 3 أعوام كحد أقصى من تاريخ اكتمال حجوزاتها وبدء التنفيذ.

وحول مشروع “أعالي جدة” أوضح السويلم أن المشروع يتميز بتكامل البنية التحتية، وتوفير مواقع مخصصة للعديد من المرافق العامة والترفيهية، وتخصيصه مواقع للجهات الخدمية تشمل التعليمية والصحية وغيرها، إضافة إلى توفير العديد من المواقع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما سيتم تشييد مواقع تجارية على أرض المشروع، مؤكداً أن اكتمال حجز المرحلة الأولى من المشروع وإطلاق المرحلة الثانية يعكس الإقبال والثقة الكبيرة التي يحظى بها المشروع وأنه يلبي تطلعات المستفيدين.

وأفاد بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن المزيد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، لافتاً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية الإعلان عن أكثر من 60 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في مختلف مناطق المملكة، في حين بلغت نسبة الحجوزات في هذه المشاريع نحو 43%، وتتواصل عملية الحجز لما تبقى من وحدات.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت مطلع عام 2017 عن إطلاق برنامج “سكني” وتم خلال عامه الأول تخصيص 282 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، كما أعلنت عن مستهدفها خلال العام الجاري 2018 بتخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، يتم الإعلان عنها على دفعات شهرية منتصف كل شهر.