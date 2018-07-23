مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 18.14 نقطة ليقفل عند مستوى 8448.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 35 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 141 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات كيان السعودية, ونماء للكيماويات, وإتحاد الاتصالات, وكيمانول, وبتر رابغ الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات أمانة للتأمين, وعناية, وأسمنت ينبع، والوطنية, والتموين, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.21% و 8.52% .

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والإنماء، ودار الأركان, وكيمانول, والصحراء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات كيان السعودية، وسابك, والإنماء، والراجحي، والتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 44.91 نقطة ليقفل عند مستوى 2787.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 80 ألف سهم تقاسمتها 131 صفقة.