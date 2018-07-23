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  • نشر : منذ 4 ساعات
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  • حوادث

بالفيديو.. انفجار خزان ضغط عالي بعد محاولة مواطن إطفاء حريق نشب به

بالفيديو.. انفجار خزان ضغط عالي بعد محاولة مواطن إطفاء حريق نشب به
نايف السالم(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو، محاولة قيام ” مواطن ” إخماد حريق اندلع بأحد خزانات الضغط العالي، مستخدمًا طفاية الحريق؛ إلا أن النتجة جاءت بعكس المتوقع.

وأظهر المقطع المواطن وهو ممسك بطفاية الحريق؛ محاولاً إخماد الحريق الذي اندلع بأحد خزانات الضغط العالي، إلا أنه لم يطفأ بل انفجر؛ ليبتعد ” المواطن ” على الفور حتي لا يصيبه مكروه.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2179 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هذه الحوادث كثرت في الاونه الاخيره

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يسترها علينا من حوادث الغفله يارب

[ عدد التعليقات: 2161 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههه
البخة الاخيرة لابراء الذمة

[ عدد التعليقات: 1621 ] نشر منذ 50 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 1138 ] نشر منذ 49 دقيقة

الله يسترها

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 47 دقيقة

يا الله ربنا يحمينا من هذي الحوادث يارب

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 35 دقيقة

والله شهم انه حاول يطفيها الله يحميه

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