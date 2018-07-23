بالفيديو.. انفجار خزان ضغط عالي بعد محاولة مواطن إطفاء حريق نشب به
وثقت إحدى مقاطع الفيديو، محاولة قيام ” مواطن ” إخماد حريق اندلع بأحد خزانات الضغط العالي، مستخدمًا طفاية الحريق؛ إلا أن النتجة جاءت بعكس المتوقع.
وأظهر المقطع المواطن وهو ممسك بطفاية الحريق؛ محاولاً إخماد الحريق الذي اندلع بأحد خزانات الضغط العالي، إلا أنه لم يطفأ بل انفجر؛ ليبتعد ” المواطن ” على الفور حتي لا يصيبه مكروه.
طلال[ عدد التعليقات: 2179 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هذه الحوادث كثرت في الاونه الاخيره
عمار[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يسترها علينا من حوادث الغفله يارب
العدناني[ عدد التعليقات: 2161 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه
البخة الاخيرة لابراء الذمة
فهد[ عدد التعليقات: 1621 ] نشر منذ 50 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
فيصل[ عدد التعليقات: 1138 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يسترها
نهى[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 47 دقيقة
يا الله ربنا يحمينا من هذي الحوادث يارب
خلود[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 35 دقيقة
والله شهم انه حاول يطفيها الله يحميه