بالفيديو.. انفجار خزان ضغط عالي بعد محاولة مواطن إطفاء حريق نشب به

نايف السالم(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو، محاولة قيام ” مواطن ” إخماد حريق اندلع بأحد خزانات الضغط العالي، مستخدمًا طفاية الحريق؛ إلا أن النتجة جاءت بعكس المتوقع.

وأظهر المقطع المواطن وهو ممسك بطفاية الحريق؛ محاولاً إخماد الحريق الذي اندلع بأحد خزانات الضغط العالي، إلا أنه لم يطفأ بل انفجر؛ ليبتعد ” المواطن ” على الفور حتي لا يصيبه مكروه.