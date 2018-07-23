بالفيديو.. فولفو XC40 موديل 2018 تتفوق على فورد فوكاس 2018 في اختبارات Euro NCAP

واشنطن(صدى):

اختبرت Euro NCAP فقط 3 سيارات حتى الآن في ظل المعايير الجديدة, حيث اختبرت في ابريل نيسان ليف التي باتت أول سيارة تختبر تحت المعايير الجديدة للاختبارات الأوروبية ولكن تم اختبار سيارتين جديدتين في الأيام السابقة وهما فولفو XC40 2018 وفورد فوكاس 2018.

وحصل كلا الموديلين على نتائج متقاربة في الحماية والمقاومة للحوادث وحصلا على 5 نجوم في اختبارات التصادم الأمامية الجانبية ولكن السيارة السويدية تفوقت على الهاتشباك الأمريكية في جانب واحد ، فكلتا السيارتين تم اختبارهما في حماية الركاب البالغين والسائق والراكب الأمامي والأطفال بجانب اختبار حماية المشاة ومساعدات الأمان.

ونجحت فولفو في الحصول على أرقام متفوقة في حماية الركاب البالغين بمعدل 97% وحصلت فوكاس على 83% وبالنسبة لحماية الأطفال فقد تعادلت السيارتان بواقع 87% تقريبا وكذلك في حماية المشاة بواقع 72% لفوكاس و71% لفولفو XC40 أما مساعد الأمان في فولفو فأعلى من فوكاس بـ1% بواقع 76% لفولفو و75% لفوكاس. وقال مدير مركز سيارات فولفو للأمان مالين ايخولم أن XC40 الجديدة من أكثر السيارات أماناً في السوق.