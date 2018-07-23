أمير القصيم يقلد مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة رتبة لواء

بريدة(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة عبدالرحمن العبدالله الصالح رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ سموه اللواء الصالح على الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والنجاح, حاثاً إياه على بذل الجهود المضاعفة من أجل خدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جانبه أعرب الصالح عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم، سائلاً الله التوفيق للقيام بالواجبات على أكمل وجه تجاه كل ما من شأنه رفعة هذا الوطن الغالي، وأن يجعل هذه الترقية عوناً له على أداء عمله.

حضر التقليد مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم اللواء ابراهيم بن محمد المجماج.