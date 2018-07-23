بعد انتشارها.. ضاحي خلفان يكشف رغبته في خوض تحدي “كيكي “
علق نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، اليوم الأثنين،على تحدي ” كيكي ” والذي انتشر مؤخرًا في العالم العربي، لافتًا إلى أنه قبل أن يخوض التحدي عليه القيام أولًا بتدريب شاق.
وقال ” خلفان ” ، مازحًا عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” رقصة كيكي تستوجب تدريب في ميدان الروية لمدة ٣ أشهر مع التمارين الشاقة “.
ويعتمد تحدي ” كيكي ” على قيام الشخص بالنزول من السيارة وهي تسير والقيام بالرقص على أغنية ” in my feeling ” وهي السيارة تسير ثم العودة إليها مجددا.
رااايق[ عدد التعليقات: 4987 ] نشر منذ 53 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله **
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حتى أنتوا يا الكبار (كيكي)*!!!!
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إذا أنتوا القدوة للصغار والمراهقين و الشباب * بتصيرون كذا **؟!!!
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عزة الله كدينا خير ***
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ما أقول الا على الدنيا السلاااام *!!!
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كان لنا رجال أصدق من الصدق * كلامهم وعهدهم ***