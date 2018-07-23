بعد انتشارها.. ضاحي خلفان يكشف رغبته في خوض تحدي “كيكي “

أبوظبي(صدى):

علق نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، اليوم الأثنين،على تحدي ” كيكي ” والذي انتشر مؤخرًا في العالم العربي، لافتًا إلى أنه قبل أن يخوض التحدي عليه القيام أولًا بتدريب شاق.

وقال ” خلفان ” ، مازحًا عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” رقصة كيكي تستوجب تدريب في ميدان الروية لمدة ٣ أشهر مع التمارين الشاقة “.

ويعتمد تحدي ” كيكي ” على قيام الشخص بالنزول من السيارة وهي تسير والقيام بالرقص على أغنية ” in my feeling ” وهي السيارة تسير ثم العودة إليها مجددا.