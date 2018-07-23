فضيحة جديدة في العائلة المالكة.. ميغان في ورطة

لندن(صدى):

من جديد تلاحق فضيحة جديدة دوقة ساسكس ميغان ماركل، والتي تتعلق بأسرتها.

وكشفت صحيفة ” دايلي ميل ” البريطانية، أن الشرطة ألقت القبض على خطيبة شقيقها توماس الإبن، والتي تدعى دارلين بلونت.

ووجهت الشرطة إلى خطيبة توماس تهمة الاعتداء من الدرجة الرابعة؛ حيث كانت الشرطة تلقت بلاغ يفيد بوقوع حوادث عنف منزلي في مكان إقامة دارلين وتوماس” وتبين أن الخطيبة اعتدت بالضرب على خطيبها.

يجدر الإشارة إلى أن تعدي ” بلونت ” على خطيبها وشقيق ميغان بالضرب ليس المرة الاولى، فقد سبق أن قامت بذلك في مطلع العام.