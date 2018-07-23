حكومة الحمدين تبحث السماح بـ ” المثلية الجنسية ” خلال استضافتها لمونديال 2022

طلال الضوي(صدى):

استمرارًا لمسلسل الفضائح المستمر لنظام الحمدين الغاشم، كشف آلان هوغارت، المسؤول بمنظمة العفو الدولية، عن وجود وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” في العاصمة القطرية الدوحة حاليًا، لبحث اشتراط الفيفا مع الحكومة القطرية، بشأن الإعلان الرسمي والواضح بتقبلها لوجود ” المثليين جنسيًا ” في المجتمع القطري، وعدم ممارستها أي تمييز ضدهم، وذلك إذا كانت تريد استضافة كأس العالم القادمة في 2022م.

وأكد ” هوغارت ” ، أن الحكومة القطرية ستتخذ قرارها على ضوء ما يلتزم به القطريون، تنفيذًا لما كانوا وافقوا عليه قبل ذلك، حين تم الاتفاق معهم على استضافة كأس العالم 2022م، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع، سيجرى بحثه أثناء زيارة الأمير المدلل تميم بن حمد، إلى لندن قريبًا.

ومن جانبه، بيّن الخبير المحكّم في التشريعات الرياضية ” آندي هارفي ” ، أنه على قطر أن تلتزم رسميًا وعلنيًا بالسماح لـ ” المثليين ” ليس فقط أثناء فترة كأس العالم، وإنما كتشريع قانوني دائم في نسيج المجتمع القطري، مثلما فعلت روسيا قبل استضافتها لمونديال 2018م.

وفي السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام عالمية، عن بيانِ نُشر للناطق الرسمي باسم ” فيفا ” يشير إلى أنه علم بما قامت به الرقابة القطرية في 8 مرات سابقة، بحذف ” إشارات ” وردت في تقارير بنسخة صحيفة ” نيويورك تايمز ” التي تطبع في الدوحة، تتحدث عن الشذوذ الجنسي في كأس العالم، ومدى تشكيله لمشكلة اجتماعية كبيرة في مونديال الدوحة 2022.

فيما بيّن تقرير نشرته صحف أمريكية، تدخل أجهزة الأمن والإعلام القطرية في تقارير للصحيفة ذاتها، حيث شطبت منها موضوع ” المثلية الجنسية ” ، باعتبارها جزءًا مفترضًا من ترتيبات مونديال 2022م في الدوحة.