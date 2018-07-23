حكومة الحمدين تبحث السماح بـ ” المثلية الجنسية ” خلال استضافتها لمونديال 2022
استمرارًا لمسلسل الفضائح المستمر لنظام الحمدين الغاشم، كشف آلان هوغارت، المسؤول بمنظمة العفو الدولية، عن وجود وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” في العاصمة القطرية الدوحة حاليًا، لبحث اشتراط الفيفا مع الحكومة القطرية، بشأن الإعلان الرسمي والواضح بتقبلها لوجود ” المثليين جنسيًا ” في المجتمع القطري، وعدم ممارستها أي تمييز ضدهم، وذلك إذا كانت تريد استضافة كأس العالم القادمة في 2022م.
وأكد ” هوغارت ” ، أن الحكومة القطرية ستتخذ قرارها على ضوء ما يلتزم به القطريون، تنفيذًا لما كانوا وافقوا عليه قبل ذلك، حين تم الاتفاق معهم على استضافة كأس العالم 2022م، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع، سيجرى بحثه أثناء زيارة الأمير المدلل تميم بن حمد، إلى لندن قريبًا.
ومن جانبه، بيّن الخبير المحكّم في التشريعات الرياضية ” آندي هارفي ” ، أنه على قطر أن تلتزم رسميًا وعلنيًا بالسماح لـ ” المثليين ” ليس فقط أثناء فترة كأس العالم، وإنما كتشريع قانوني دائم في نسيج المجتمع القطري، مثلما فعلت روسيا قبل استضافتها لمونديال 2018م.
وفي السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام عالمية، عن بيانِ نُشر للناطق الرسمي باسم ” فيفا ” يشير إلى أنه علم بما قامت به الرقابة القطرية في 8 مرات سابقة، بحذف ” إشارات ” وردت في تقارير بنسخة صحيفة ” نيويورك تايمز ” التي تطبع في الدوحة، تتحدث عن الشذوذ الجنسي في كأس العالم، ومدى تشكيله لمشكلة اجتماعية كبيرة في مونديال الدوحة 2022.
فيما بيّن تقرير نشرته صحف أمريكية، تدخل أجهزة الأمن والإعلام القطرية في تقارير للصحيفة ذاتها، حيث شطبت منها موضوع ” المثلية الجنسية ” ، باعتبارها جزءًا مفترضًا من ترتيبات مونديال 2022م في الدوحة.
ماجد[ عدد التعليقات: 2179 ] نشر منذ 4 ساعات
اللي يفسد في الأرض بقتل الابرياء توقع منه أي شيء آخر
طلال[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 4 ساعات
اللهم استرنا فوق الأرض وجوفها ويوم العرض كل هذا تفعله دويلة الشر والإرهاب #قطر لتكسب ود وتأييد الغرب لها لإقامة منديال كأس العالم وتتنازل عن دينها ومبادئها الإسلامية وكرامتها وكرامة شعبها تبحث مع الدول الغربية السماح بالمثلية الجنسية في منديال كأس العالم 2022 المحتمل في #الدوحة
همس[ عدد التعليقات: 2179 ] نشر منذ 4 ساعات
يارب سترك وعفوك ورضاك ورحمتك يا ارحم الراحمين
عمار[ عدد التعليقات: 1042 ] نشر منذ 4 ساعات
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا [الإسراء:36
شمس[ عدد التعليقات: 1415 ] نشر منذ 4 ساعات
أولا ..ملف تنظيم كأس العالم يحمل الكثير من التنازلات .. شيء بديهي ولا يحتاج كل هذه الاكتشافات ..!
ثانيًا .. الله يشغلكم أنتم وحقون خفف وزنك
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 2179 ] نشر منذ 4 ساعات
كلام يشيب له الراس
زائر[ عدد التعليقات: 1579 ] نشر منذ 2 ساعتين
اصلا من شروط تنظيم كاس العالم بيع الخمور واعلاناتها وعدم العنصريه كل الاجناس بما فيها المثليين حضورهم وسكنهم وغيرهم غصبا يوافقون
زائر[ عدد التعليقات: 1579 ] نشر منذ 2 ساعتين
الدعوي رحت ايزي علي قولهم في قمه الناتو زوجات الروساء واقفين سوا معهم واحد واقف متزوجه رئيس وزراء قالوا مثليين
زائر[ عدد التعليقات: 1579 ] نشر منذ 2 ساعتين
اصلا من شروط تنظيم كاس العالم بيع الخمور واعلاناتها وعدم العنصريه كل الاجناس بما فيها المثليين حضورهم وسكنهم وغيرهم غصبا يوافقون