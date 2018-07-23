” التقاعد ” تكشف عن حالات إيقاف معاش المستفيد

عادل الحربي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم الاثنين، عن حالات إيقاف معاش المستفيد.

وذكرت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، هذه الحالات والتي جاءت كالتالي:

” بلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة، ما لم يثبت مواصلته للدراسة، انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين، الوفاة، تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ 26 سنة، زواج إحدى المستفيدات، التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية ” .