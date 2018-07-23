” التقاعد ” تكشف عن حالات إيقاف معاش المستفيد
كشفت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم الاثنين، عن حالات إيقاف معاش المستفيد.
وذكرت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، هذه الحالات والتي جاءت كالتالي:
” بلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة، ما لم يثبت مواصلته للدراسة، انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين، الوفاة، تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ 26 سنة، زواج إحدى المستفيدات، التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية ” .
طلال[ عدد التعليقات: 2129 ] نشر منذ 5 ساعات
نهايه الخدمة متى يصرفونها؟
ماجد[ عدد التعليقات: 2179 ] نشر منذ 5 ساعات
قانون مجحف وظالم لايخدم المواطن المحتاج أبداً …..
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1415 ] نشر منذ 5 ساعات
تحسبون العمر ميلادي ولا هجري
همس[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 5 ساعات
التغريدة ناقصة ويفترض ان تكون حالات ايقاف الراتب التقاعدي للمتوفي
شجون[ عدد التعليقات: 1042 ] نشر منذ 5 ساعات
الراتب التقاعدي يجب ان يبقى جتى لو تخرج احد الابناء حيث ؤاتب تقاعدي من الوظيفه ولم يكن ظمانا اجتماعيا
فهد[ عدد التعليقات: 1621 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يعطيكم العافية
فيصل[ عدد التعليقات: 1138 ] نشر منذ 54 دقيقة
التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية
وهذا ايش علاقته
نوير[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 54 دقيقة
جزاكم الله كل خير
تركي[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 54 دقيقة
بالتوفيق للجميع
الجوهرة[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 53 دقيقة
معك حق اختى شجون
رااايق[ عدد التعليقات: 4987 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله المستعان ***