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” التقاعد ” تكشف عن حالات إيقاف معاش المستفيد

” التقاعد ” تكشف عن حالات إيقاف معاش المستفيد
عادل الحربي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم الاثنين، عن حالات إيقاف معاش المستفيد.

وذكرت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، هذه الحالات والتي جاءت كالتالي:
” بلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة، ما لم يثبت مواصلته للدراسة، انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين، الوفاة، تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ 26 سنة، زواج إحدى المستفيدات، التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية ” .


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 2129 ] نشر منذ 5 ساعات

نهايه الخدمة متى يصرفونها؟

[ عدد التعليقات: 2179 ] نشر منذ 5 ساعات

قانون مجحف وظالم لايخدم المواطن المحتاج أبداً …..

[ عدد التعليقات: 1415 ] نشر منذ 5 ساعات

تحسبون العمر ميلادي ولا هجري

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 5 ساعات

التغريدة ناقصة ويفترض ان تكون حالات ايقاف الراتب التقاعدي للمتوفي

[ عدد التعليقات: 1042 ] نشر منذ 5 ساعات

الراتب التقاعدي يجب ان يبقى جتى لو تخرج احد الابناء حيث ؤاتب تقاعدي من الوظيفه ولم يكن ظمانا اجتماعيا

[ عدد التعليقات: 1621 ] نشر منذ 55 دقيقة

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 1138 ] نشر منذ 54 دقيقة

التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية
وهذا ايش علاقته

[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 54 دقيقة

جزاكم الله كل خير

[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 54 دقيقة

بالتوفيق للجميع

[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 53 دقيقة

معك حق اختى شجون

[ عدد التعليقات: 4987 ] نشر منذ 39 دقيقة

الله المستعان ***

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