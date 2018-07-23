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  3. بالفيديو.. معجبة تطالب ميساء مغربي بتصوير تحدي كيكي ورد فعل صادم للأخيرة

بالفيديو.. معجبة تطالب ميساء مغربي بتصوير تحدي كيكي ورد فعل صادم للأخيرة

بالفيديو.. معجبة تطالب ميساء مغربي بتصوير تحدي كيكي ورد فعل صادم للأخيرة
أماني الغامدي(صدى):

ردت الفنانة ميساء مغربي على معجبة طالبتها بتصوير تحدي كيكي المنتشر هذه الايام بين المشاهير بالعالم العربي ، بطريقة صادمة .

وقالت ميساء في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ” أوك تعجبني هاذي السلفة أحب أرد عليها ، واحدة تقولي صوري تحدي كيكي .. أولا أنا مستغربه كيف هادول مؤثرين وهم إناس معظمهم بالغين مو أطفال ، يشجعون على شئ مو بس سامج وبايخ وسخيف لا كمان خطير .

وتابعت ميساء ، كيف أنا سيارة ماشيه واللي سايقها قاعد يصورني ، أو أنا أنزل من السيارة وأقعد أرقص وأتسخف وأستهبل .. أين المنفعة .. يعني ناس كتير أطلقوا تحديات في غاية إنسانية أوك ، لكن أعرض حياتي وحياة الناس للخطر ليش وبعدين .. كيكي نو كيكي ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4987 ] نشر منذ 34 دقيقة

كيكي نو كيكي *!!! سنكيو تلي متش ** ههههههههههههههههههههههه

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