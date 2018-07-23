بالفيديو.. معجبة تطالب ميساء مغربي بتصوير تحدي كيكي ورد فعل صادم للأخيرة
ردت الفنانة ميساء مغربي على معجبة طالبتها بتصوير تحدي كيكي المنتشر هذه الايام بين المشاهير بالعالم العربي ، بطريقة صادمة .
وقالت ميساء في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ” أوك تعجبني هاذي السلفة أحب أرد عليها ، واحدة تقولي صوري تحدي كيكي .. أولا أنا مستغربه كيف هادول مؤثرين وهم إناس معظمهم بالغين مو أطفال ، يشجعون على شئ مو بس سامج وبايخ وسخيف لا كمان خطير .
وتابعت ميساء ، كيف أنا سيارة ماشيه واللي سايقها قاعد يصورني ، أو أنا أنزل من السيارة وأقعد أرقص وأتسخف وأستهبل .. أين المنفعة .. يعني ناس كتير أطلقوا تحديات في غاية إنسانية أوك ، لكن أعرض حياتي وحياة الناس للخطر ليش وبعدين .. كيكي نو كيكي ” .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30433 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله لايبلانا
رااايق[ عدد التعليقات: 4987 ] نشر منذ 34 دقيقة
كيكي نو كيكي *!!! سنكيو تلي متش ** ههههههههههههههههههههههه