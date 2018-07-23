بالفيديو.. معجبة تطالب ميساء مغربي بتصوير تحدي كيكي ورد فعل صادم للأخيرة

أماني الغامدي(صدى):

ردت الفنانة ميساء مغربي على معجبة طالبتها بتصوير تحدي كيكي المنتشر هذه الايام بين المشاهير بالعالم العربي ، بطريقة صادمة .

وقالت ميساء في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ” أوك تعجبني هاذي السلفة أحب أرد عليها ، واحدة تقولي صوري تحدي كيكي .. أولا أنا مستغربه كيف هادول مؤثرين وهم إناس معظمهم بالغين مو أطفال ، يشجعون على شئ مو بس سامج وبايخ وسخيف لا كمان خطير .

وتابعت ميساء ، كيف أنا سيارة ماشيه واللي سايقها قاعد يصورني ، أو أنا أنزل من السيارة وأقعد أرقص وأتسخف وأستهبل .. أين المنفعة .. يعني ناس كتير أطلقوا تحديات في غاية إنسانية أوك ، لكن أعرض حياتي وحياة الناس للخطر ليش وبعدين .. كيكي نو كيكي ” .