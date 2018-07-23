استطلاع.. 86% من المواطنين يطالبون بحظر تداول لعبة ” الحوت الأزرق “

نايف السالم(صدى):

أجرت صحيفة ” صدى ” الإلكترونية استطلاع على مدار الأسبوع المنصرم؛ حول لعبة الحوت الأزرق، وهل المواطنين مع أم ضد فرض حظر تداول اللعبة.

وجاءت نتيجة الاستطلاع كالتالي:

نعم : 86%

لا: 9%

غير مهتم: 5%

عدد المشاركين في الاستطلاع: 410

يجدر الإشارة إلى أن المملكة شهدت في الأونة الأخيرة أكثر من حالة انتحار بين الأطفال بسبب لعبة الحوت الأزرق، وهو ما أثار استياء الأهالي، ودفعهم للمطالبة بحظرها.