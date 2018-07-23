استطلاع.. 86% من المواطنين يطالبون بحظر تداول لعبة ” الحوت الأزرق “
أجرت صحيفة ” صدى ” الإلكترونية استطلاع على مدار الأسبوع المنصرم؛ حول لعبة الحوت الأزرق، وهل المواطنين مع أم ضد فرض حظر تداول اللعبة.
وجاءت نتيجة الاستطلاع كالتالي:
نعم : 86%
لا: 9%
غير مهتم: 5%
عدد المشاركين في الاستطلاع: 410
يجدر الإشارة إلى أن المملكة شهدت في الأونة الأخيرة أكثر من حالة انتحار بين الأطفال بسبب لعبة الحوت الأزرق، وهو ما أثار استياء الأهالي، ودفعهم للمطالبة بحظرها.
طلال[ عدد التعليقات: 2175 ] نشر منذ 34 دقيقة
هذا ليس محتاج لاستطلاع هذه لابد ان تحظر من اول ماظهرت
أبو مها[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 33 دقيقة
احجبوها الله لايوفقكم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1412 ] نشر منذ 33 دقيقة
لابد مع حذر هذه اللعبه ان يتم اهتمام الاهالي بابنائهم اكثر من ذلك ويتم مراقبتهم جيدا
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 981 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يحفظ ابنائنا جميعا ويحميهم
دهـــ⏳ـــر[ عدد التعليقات: 717 ] نشر منذ 23 دقيقة
حجبها مستحيل لأنها أصلا لم تعد متواجدة ببلاي ستور لكنها متواجدة في مئات المواقع والروابط ويستحيل تتبع كل هذه المواقع ومنعها من النشر وهذا خارج عن مسؤولية شركة قوقل
الحل في التوعية ومراقبة الأطفال لأن اللعبة إن إختفت من موقع ستظهر في آخر..تم حجبها في كل من الهند وفرنسا وروسيا وظهرت مرة ثانية