مركز رعاية الأطفال المعوقين يعلن عن وظائف شاغرة لأبناء جازان

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية الأطفال المعوقين عن توفر العديد من الوظائف المتخصصة للمواطنين من أبناء منطقة جازان وما حولها، ممن يتوفر لديهم التأهيل العلمي والخبرات العملية المهنية في مجالات رعاية وعلاج وتعليم الأطفال المعوقين .

ومن جانبه، قال الأمين العام للجمعية عوض الغامدي، أن الجمعية تواصل الآن أعمال التشطيب والتجهيز في فرعها الحادي عشر، والذي تحتضنه منطقة جازان، ويقام على مساحة أكثر من عشرة آلاف متر مربع ويستوعب نحو 200 طفلاً يوميًا، وبلغت تكلفته الإنشائية نحو 20 مليون ريال.

وأشار ” الغامدي ” إلى أن توجيهات الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة أن يكون لأبناء منطقة جازان وما حولها الأولوية في التوظيف ضمن فريق العمل الذي سيتولى إدارة وتشغيل المركز، ومن ثم فقد شرعنا في الإعلان عن فرص التوظيف المتاحة والتي تشمل، إدارة المركز، السكرتارية، الموارد البشرية، الشئون المالية، العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج عيوب النطق، وعلل الكلام.

وأوضح الأمين العام أن المركز يحتاج إلى معلمات من خريجات أقسام التربية الخاصة بالجامعات ، وأخصائية نفسية ، وأخصائية اجتماعية وممرضات؛ لافتًا إلى أن الجمعية تتلقى طلبات التوظيف على البريد الإلكتروني لإدارة الموارد البشرية بالأمانة العامة على الرابط الإلكتروني التالي: هنا

وأكد ” الغامدي ” أن التأهيل الأكاديمي حتمي بالنسبة للوظائف المتخصصة، بالإضافة إلى سنوات الخبرة والممارسة المهنية التي تتباين حسب المهام الوظيفية .