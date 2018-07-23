” التجارة ” ترصد مخالفة غش تجاري ضد شركة ” محسن العيسائي “

علي القحطاني(صدى):

نشرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، حكمًا بمخالفة تجارية ضد شركة محسن بن عبدالله العيسائي للتجارة المحدودة بالرياض.

وأوضحت ” التجارة والاستثمار ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن نوع النشاط تجارة الجملة في الأواني المنزلية والأجهزة الكهربائية، كما أن المخالفة حيازة منتجات استهلاكية ” طناجر ضغط ” متنوعة الأحجام تحمل علامة الجودة دون الحصول على ترخيص المواصفات والمقاييس والجودة.

وأشارت ” التجارة والاستثمار ” إلى أن العقوبة هي غرامة مالية، ومصادرة السلع المضبوطة، بالإضافة إلى نشر الحكم في صحيفتين على نفقة الشركة.