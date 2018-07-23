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” التجارة ” ترصد مخالفة غش تجاري ضد شركة ” محسن العيسائي “

” التجارة ” ترصد مخالفة غش تجاري ضد شركة ” محسن العيسائي “
علي القحطاني(صدى):

نشرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، حكمًا بمخالفة تجارية ضد شركة محسن بن عبدالله العيسائي للتجارة المحدودة بالرياض.

وأوضحت ” التجارة والاستثمار ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن نوع النشاط تجارة الجملة في الأواني المنزلية والأجهزة الكهربائية، كما أن المخالفة حيازة منتجات استهلاكية ” طناجر ضغط ” متنوعة الأحجام تحمل علامة الجودة دون الحصول على ترخيص المواصفات والمقاييس والجودة.

وأشارت ” التجارة والاستثمار ” إلى أن العقوبة هي غرامة مالية، ومصادرة السلع المضبوطة، بالإضافة إلى نشر الحكم في صحيفتين على نفقة الشركة.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2123 ] نشر منذ 23 دقيقة

#الغش و #التستر_التجاري وجهان لعملة واحده ، علماً جرائم الغش التجاري سببه الرئيسي جريمة #التستر !! جريمة تستحق أشد العقوبات جريمة تستحق جميع اجهزة الدولة العمل عليها ، جريمة دمرت البلاد والعباد واستنزفت الاقتصاد

[ عدد التعليقات: 1412 ] نشر منذ 23 دقيقة

الله يعطيكم العافية
الابعاد لوحدة ما يكفي
لابد من عقاب يليه الابعاد

[ عدد التعليقات: 1412 ] نشر منذ 22 دقيقة

الله يقويكم ويوفقكم ويعينكم للقضاء على ظاهرة الغش التجاري

[ عدد التعليقات: 1041 ] نشر منذ 22 دقيقة

الغش التجاري وصل لدينا في السعودية إلى أعلى معدلاته في العالم والحقيقة صار لي أمنية ويارب تتحقق أني أموت وأنا ما أكلت لحم حمار

[ عدد التعليقات: 1041 ] نشر منذ 21 دقيقة

الله يوفقكم هذي القرارات الي سوف تردع الغش من قبل العماله 👍🏻😊

[ عدد التعليقات: 1041 ] نشر منذ 20 دقيقة

هنا اجتمعت عدة جرائم التشهير والتصوير والنشر وهذا يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية ويجب محاسبة من قام بذلك

[ عدد التعليقات: 981 ] نشر منذ 20 دقيقة

واخيررررا

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