” التجارة ” ترصد مخالفة غش تجاري ضد شركة ” محسن العيسائي “
نشرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، حكمًا بمخالفة تجارية ضد شركة محسن بن عبدالله العيسائي للتجارة المحدودة بالرياض.
وأوضحت ” التجارة والاستثمار ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن نوع النشاط تجارة الجملة في الأواني المنزلية والأجهزة الكهربائية، كما أن المخالفة حيازة منتجات استهلاكية ” طناجر ضغط ” متنوعة الأحجام تحمل علامة الجودة دون الحصول على ترخيص المواصفات والمقاييس والجودة.
وأشارت ” التجارة والاستثمار ” إلى أن العقوبة هي غرامة مالية، ومصادرة السلع المضبوطة، بالإضافة إلى نشر الحكم في صحيفتين على نفقة الشركة.
طلال[ عدد التعليقات: 2123 ] نشر منذ 23 دقيقة
#الغش و #التستر_التجاري وجهان لعملة واحده ، علماً جرائم الغش التجاري سببه الرئيسي جريمة #التستر !! جريمة تستحق أشد العقوبات جريمة تستحق جميع اجهزة الدولة العمل عليها ، جريمة دمرت البلاد والعباد واستنزفت الاقتصاد
ماجد[ عدد التعليقات: 1412 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يعطيكم العافية
الابعاد لوحدة ما يكفي
لابد من عقاب يليه الابعاد
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1412 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يقويكم ويوفقكم ويعينكم للقضاء على ظاهرة الغش التجاري
همس[ عدد التعليقات: 1041 ] نشر منذ 22 دقيقة
الغش التجاري وصل لدينا في السعودية إلى أعلى معدلاته في العالم والحقيقة صار لي أمنية ويارب تتحقق أني أموت وأنا ما أكلت لحم حمار
شجون[ عدد التعليقات: 1041 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يوفقكم هذي القرارات الي سوف تردع الغش من قبل العماله 👍🏻😊
شمس[ عدد التعليقات: 1041 ] نشر منذ 20 دقيقة
هنا اجتمعت عدة جرائم التشهير والتصوير والنشر وهذا يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية ويجب محاسبة من قام بذلك
عمار[ عدد التعليقات: 981 ] نشر منذ 20 دقيقة
واخيررررا