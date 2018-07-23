شركة ” سيمينس ” تعلن عن توفر وظائف إدارية وهندسية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” سيمينس ” الألمانية الدولية، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية في ” الرياض وجدة ” .

وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، بالتقديم عبر الرابط التالي:هنا