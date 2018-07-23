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شركة ” سيمينس ” تعلن عن توفر وظائف إدارية وهندسية

شركة ” سيمينس ” تعلن عن توفر وظائف إدارية وهندسية
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” سيمينس ” الألمانية الدولية، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية في ” الرياض وجدة ” .

وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، بالتقديم عبر الرابط التالي:هنا


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2116 ] نشر منذ 12 دقيقة

لا أحد ينافس سيمينس

[ عدد التعليقات: 1404 ] نشر منذ 12 دقيقة

سيمنز شركة غير محتكرة وينافسها في مجالها الكثير
يوكوجاوا، هوني ويل، ايمرسون في مجالات التصنيع و التحكم
و في المواصلات الستوم
وفي الطاقة GE

[ عدد التعليقات: 1404 ] نشر منذ 11 دقيقة

هل يوجد وظائف للسيدات؟

[ عدد التعليقات: 1404 ] نشر منذ 10 دقائق

خبر ممتاز وبالتوفيق للجميع

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