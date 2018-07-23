شركة ” سيمينس ” تعلن عن توفر وظائف إدارية وهندسية
كشفت شركة ” سيمينس ” الألمانية الدولية، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية في ” الرياض وجدة ” .
وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، بالتقديم عبر الرابط التالي:هنا
الإثنين 23
يوليو
كشفت شركة ” سيمينس ” الألمانية الدولية، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية في ” الرياض وجدة ” .
وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، بالتقديم عبر الرابط التالي:هنا
طلال[ عدد التعليقات: 2116 ] نشر منذ 12 دقيقة
لا أحد ينافس سيمينس
ماجد[ عدد التعليقات: 1404 ] نشر منذ 12 دقيقة
سيمنز شركة غير محتكرة وينافسها في مجالها الكثير
يوكوجاوا، هوني ويل، ايمرسون في مجالات التصنيع و التحكم
و في المواصلات الستوم
وفي الطاقة GE
همس[ عدد التعليقات: 1404 ] نشر منذ 11 دقيقة
هل يوجد وظائف للسيدات؟
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1404 ] نشر منذ 10 دقائق
خبر ممتاز وبالتوفيق للجميع