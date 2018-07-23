الكشف عن أول أيام عيد الأضحى المبارك

نايف السالم(صدى):

كشف إبراهيم الجروان، نائب المدير العام في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، أن حالة عدم صفاء الغلاف الجوي؛ تجعل من المتعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة.

وأوضح ” الجروان ” أن ذلك يعني أن الأحد سيكون 30 ذي القعدة، وأن الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وأن الأربعاء الموافق 22 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى فلكيًا.

وفي ذات السياق، أبان مدير مركز الفلك الدولي، محمد عودة، أن رؤية الهلال من المنطقة العربية بالعين المجردة، أو باستخدام التلسكوب يوم السبت 11 أغسطس غير ممكنة، وأضاف: ” بالتالي يُفترض أن يكون يوم الأحد الموافق 12 أغسطس، هو المتمم لشهر ذي القعدة، ويكون يوم الأربعاء 22 أغسطس أول أيام عيد الأضحى ” .