بالصور.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكن أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، من ضبط مقيم من جنسية يمنية عثر بحوزته على مبلغ مالي يقارب 80 ألف ريال مخفية بداخل مركبته دون تحديد مصدره؛ فيما يحقق فرع النيابة العامة بمحافظة الليث معه.

وبالتطرق للتفاصيل، فإنه استوقف رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بالليث على طريق الساحل التابع لقوة أمن طرق بمنطقة مكة المكرمة، مركبة من نوع بيك اب بقيادة مقيم يمني؛ حيث اشتبهوا في قائد المركبة وتم تفتيش المركبة والشخص ووجد مبلغ مالي وقدره 74000 ريال مخبأة داخل كراتين قطع غيار داخل صندوق الشاحنة.

وسلمت الحالة بالكامل إلى شرطة الليث، والتي أحالتها للنيابة العامة بحكم الاختصاص، بينما تحقق مكافحة المخدرات ببحرة مع شخصين سعوديي الجنسية بعد أن ضبطهم رجال مركز الضبط الأمني بالشعيبة التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على طريق الساحل بعد استيقافهما في مركبة من نوع كيا.

وعثر بداخل تنكي البنزين على قرابة 100 حبة من نوع كبتاجون، بعد تفتيشهما؛ كما تم تسليم الأشخاص والمضبوطات لمكافحة المخدرات ببحرة لاستكمال الإجراءات وتطبيق الأنظمة.