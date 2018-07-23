بالصور.. إزالة أكثر من 8 آلاف موقع وضبط 60 عاملا مخالفا بالرياض

حمود العنزي(صدى):

واصلت أمانة منطقة الرياض، ممثلة في بلدية الروضة، حملة إزالة التلوث البصري شرق مدينة الرياض، حيث أزالت أمس، ١٤ خيمة مخالفة، وعدد ٢١ غرفة جاهزة، وعدد ٢٦ حظيرة مواشي، وعدد ١٤ مسلخ عشوائي، ليصبح عدد المواقع المُزالة منذ بدء الحملة، ٨٦٥٨ موقع.

وعلى جانب آخر، صادرت أمانة الرياض، ١٣ طن من الخضار والفاكهة، سلمتها لجمعية ” خيرات ” ، كما صادرت ١٤٠ بسطة متنوعة، وسلمت ٦٠ عامل مخالف للجهات المختصة، وذلك في إطار جولاتها اليومية بالتنسيق مع الجهات الأمنية.