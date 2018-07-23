بالفيديو.. ” الفوزان ” يحذر النساء من فتنة اللباس الضيق

عادل الحربي(صدى):

وجه عضو هيئة كِبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الدكتور صالح بن فوزان الفوزان؛ تحذيرًا إلى النساء من التساهل في فتنة اللباس الضيق، مؤكدًا وجوب أن تلتزم المرأة بالحجاب الساتر والحشمة واللبس الفضفاض الواسع، وإلا فإنها تكون من الكاسيات العاريات.

وأوضح ” الفوزان، ببرنامج ” نور على الدرب ” على إذاعة القرآن الكريم، أمس الأحد، ردًا على حكم الصلاة في اللبس الضيق الذي يرتدينه بعض النساء، خصوصًا في الأفراح والمناسبات: ” لا يجوز للمرأة لبس الضيق؛ لأنه يَفتن مَن ينظر إليها ويُبدي أحجام أعضائها فهو فتنة، فيجب عليها أن تلبس الفضفاض الواسع حتى يسترها وإلا فإنها تكون من الكاسيات العاريات اللاتي قال عنهن ﷺ: ” نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها “، وهذا وعيد شديد. ”

وأكد ” الفوزان ” قائلًا: ” فعلى المرأة أن تحتشم وأن تحتجب وأن تلبس اللباس الضافي عند خروجها ولا تتعطر ولا تتطيب لئلا تَفتن الناس، فيُفتتنون بها، وهي تَفتتن بهم “، مشددًا على أن على المرأة أن تتقي الله – عزّ وجلّ – وتحافظ على حشمتها وحجابها وسترها لأنها مسلمة، قال تعالى: ” يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ. ”

وأضاف عضو هيئة كِبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء: ” الجلباب هو الغطاء الواسع مثل العباءة والجلال الكبير ويسمّى الملاءة تكون فوق الثياب تسترها، على المرأة أن تتقي الله، وأن تلتزم بالحجاب الساتر والحشمة من حين خروجها من منزلها إلى أن ترجع. ”