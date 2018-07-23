محكمة عراقية تصدر حكما بإلاعدام بحق شخص أدين بالمشاركة في تفجير إرهابي
أصدرت محكمة عراقية اليوم حكمًا بإلاعدام بحق شخص أدين بالمشاركة في تفجير إرهابي استهدف مدنيين عراقيين وأجانب على الطريق السريع قرب ناحية الشوملي جنوب محافظة بابل جنوبي بغداد .
وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار بيرقدار في بيان، إن ” الهيئة الثانية في محكمة جنايات محافظة بابل أصدرت حكمًا بإلاعدام بحق الشخص المذكور بعد إدانته بالمشاركة في التفجير الإرهابي الذي استهدف محطة وقود على الطريق السريع في ناحية ” الشوملي ” الذي راح ضحيته حوالي 34 مدنيًا .
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