محكمة عراقية تصدر حكما بإلاعدام بحق شخص أدين بالمشاركة في تفجير إرهابي

بغداد(صدى):

أصدرت محكمة عراقية اليوم حكمًا بإلاعدام بحق شخص أدين بالمشاركة في تفجير إرهابي استهدف مدنيين عراقيين وأجانب على الطريق السريع قرب ناحية الشوملي جنوب محافظة بابل جنوبي بغداد .

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار بيرقدار في بيان، إن ” الهيئة الثانية في محكمة جنايات محافظة بابل أصدرت حكمًا بإلاعدام بحق الشخص المذكور بعد إدانته بالمشاركة في التفجير الإرهابي الذي استهدف محطة وقود على الطريق السريع في ناحية ” الشوملي ” الذي راح ضحيته حوالي 34 مدنيًا .