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  • نشر : منذ 30 دقيقة
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  • حوادث

في فترة وجيزة ..مرور عسير يطيح بأشهر المفحطين في المنطقة

في فترة وجيزة ..مرور عسير يطيح بأشهر المفحطين في المنطقة
أبها(صدى):

نجحت دوريات مرور عسير، في ضبط أحد المفحطين المشهورين بالمنطقة؛ على خلفية ارتكابه مخالفة التفحيط.

وفي التفاصيل ، أطاحت الجهات الأمنية بالمفحط الذي يعرف بـ” بقوس ” ، في إطار الحملات المكثفة التي تشنّها دوريات مرور المنطقة؛ حيث رصد المرور مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن المفحط، ومن ثم تم رصده والقبض عليه.

يجدر الإشارة إلى أن عملية القبض تمت في وقت وجيز رغم شح المعلومات.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2164 ] نشر منذ 16 دقيقة

الله يعطيهم العافيه مرور عسير

[ عدد التعليقات: 1404 ] نشر منذ 15 دقيقة

الله ينصركم ويقويكم ويجازيكم خير علي جهودكم 💪

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