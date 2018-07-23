بالصور.. الهلال يواصل تدريباته بعد ثلاثية رادوملي السلوفيني

طلال الغامدي(صدى):

عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم صباح اليوم الاثنين، تدريباته الاعتيادية في معسكره الخارجي بالنمسا؛ استعدادًا للموسم الجديد.

ونشر ” الهلال ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” صورًا من التدريبات الصباحية الخاصة بالفريق، والتي تأتي بعد تغلبه بثلاثية على فريق ” رادوملي السلوفيني ” مساء يوم أمس الأحد.