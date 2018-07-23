كارليتو يعد جماهير الاتحاد بـ ” القتال ” سعيا لحصد البطولات

نواف السالم(صدى):

وجه اللاعب البرازيلي تياغو كارليتو، محترف نادي الاتحاد الجديد، رسالة هامة لجماهير النادي، واعدًا إياهم بالقتال من أجل الفوز بالبطولات خلال الموسم المقبل، ومعبرًا لهم عن شكره وتقديره لدعمهم الكبير له.

جاء ذلك في تغريدة لـ ” كارليتو ” ، عبر حساب نادي الاتحاد الرسمي على ” تويتر ” ، قال فيها: ” شكرًا للجماهير على الدعم الكبير من خلال الرسائل التي تصلني عبر مواقع التواصل الإجتماعي ” .

وتابع اللاعب البرازيلي في تغريدته: ” واليوم أما بدأت العمل في معسكر العميد وجاهز تمامًا لخوض المباريات ودعم الفريق وتحقيق البطولات ” ، واعدًا جماهير النادي بالقتال وبذل كل شيء من أجل البطولات في الموسم المقبل، قائلًا: ” سنكتب التاريخ سويًا ” .

جدير بالذكر، أن نادي الاتحاد، كان قد تعاقد مع اللاعب تياغو كارليتو، القادم من نادي أتلتيكو بارانيسي البرازيلي، وذلك لمدة موسمين.