البيروفي كاريلو يحتفل بالظهور الأول مع الهلال

ماجد محمد(صدى):

احتفل اللاعب البيروفي الدولي الشاب، آندري كاريلو بظهوره الأول بقميص نادي الهلال؛ عقب الفوز الودي، أمس الأحد، بثلاثية نظيفة أمام نادي رادوملي السلوفيني؛ حيث لعب كاريلو في بداية الشوط الثاني كبديلًا في المباراة التي انتهت بفوز الزعيم.

ومن جانبه، قال اللاعب القادم من صفوف بنفيكا عبر حسابه على ” إنستجرام ” عقب اللقاء: ” اللقاء الأول لي بالأزرق والأبيض. ”

ومن الجدير بالذكر، أن الهلال تعاقد مع كاريلو لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 2.5 مليون يورو مع خيار الشراء في الصيف المقبل مقابل 15 مليون يورو.