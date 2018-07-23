أمير عسير يقلد اللواء آل كاسي والعقيد الشهري رتبهم الجديدة

أبها(صدى):

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي , ومدير شعبة شؤون الضباط العقيد محمد علي الشهري ، رتبهم الجديدة بعد أن صدرت الموافقة الكريمة على ترقيتهم .

وهنأ سمو أمير منطقة عسير الجميع بالثقة الملكية، منوهاً بالدور الهام الذي يقوم به رجال الدفاع المدني في عملهم الإنساني للحد من الحرائق ومساعدة المجتمع في الكوارث الطبيعية , إضافة إلى المهام المناطة بهم , وتحقيق ما يطمح له ولاة الأمر – حفظهم الله – .

من جانبه رفع اللواء ” آل كاسي ” والعقيد ” الشهري ” الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، على الثقة الملكية الغالية ،معربين عن شكرهم لسمو وزير الداخلية ،ولسمو أمير منطقة عسير على الدعم والتوجيه.