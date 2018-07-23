  • الإثنين 23

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. أمير عسير يقلد اللواء آل كاسي والعقيد الشهري رتبهم الجديدة

أمير عسير يقلد اللواء آل كاسي والعقيد الشهري رتبهم الجديدة

أمير عسير يقلد اللواء آل كاسي والعقيد الشهري رتبهم الجديدة
أبها(صدى):

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي , ومدير شعبة شؤون الضباط العقيد محمد علي الشهري ، رتبهم الجديدة بعد أن صدرت الموافقة الكريمة على ترقيتهم .

وهنأ سمو أمير منطقة عسير الجميع بالثقة الملكية، منوهاً بالدور الهام الذي يقوم به رجال الدفاع المدني في عملهم الإنساني للحد من الحرائق ومساعدة المجتمع في الكوارث الطبيعية , إضافة إلى المهام المناطة بهم , وتحقيق ما يطمح له ولاة الأمر – حفظهم الله – .

من جانبه رفع اللواء ” آل كاسي ” والعقيد ” الشهري ” الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، على الثقة الملكية الغالية ،معربين عن شكرهم لسمو وزير الداخلية ،ولسمو أمير منطقة عسير على الدعم والتوجيه.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *