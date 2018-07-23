دراسة حديثة: إشعاعات الهاتف تؤثر على الذاكرة

سويسرا(صدى):

كشفت دراسة حديثة أجراها المعهد السويسري للصحة الاستوائية والصحة العامة، أن الإشعاعات الصادرة عن الهواتف تؤثر سلبًا على ذاكرة الشباب.

ووجد الباحثون بعد دراسة العلاقة بين التعرض للهواتف وأداء الذاكرة، أن تعرض الدماغ للإشعاع خلال عام واحد يؤثر سلبًا على أداء الذاكرة.

وقال أحد الباحثين في الدراسة مارتن روسلي، إن الإشعاعات التي يمتصها الدماغ تكن مسؤولة عن تراجع أداء الذاكرة لدى الشباب.

وأجريت الدراسة على 700 فرد تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاماً لمدة عام، وأظهرت النتائج أن الوقت الذي يقضيه المراهقون على الهاتف يؤثر على أداء الذاكرة.

ولم تربط الدراسة بجوانب أخرى كاستخدام الهاتف لإرسال رسائل نصية أو لممارسة الألعاب، وأبرز الباحثون بأن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لمعرفة تأثير العوامل الأخرى.