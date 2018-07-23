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بعد خمسة أيام.. بدء رصد مخالفتين للمرور بالعاصمة المقدسة

بعد خمسة أيام.. بدء رصد مخالفتين للمرور بالعاصمة المقدسة
علي القحطاني (صدى):

كشف ” المرور ” اليوم الاثنين، عن بدء رصد مخالفتين لأنظمة وقوانين المرور في العاصمة المقدسة بعد خمسة أيام.

وأوضح الحساب الرسمي للمرور، عبر موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” بعد خمسة أيام يبدأ في العاصمة المقدسة رصد مخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة وذلك عن طريق أجهزة الضبط الآلي.”


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2503 ] نشر منذ 41 دقيقة

المفروض الاتصال ما منه مشكلة اذا الواحد يتكلم وهو يسوق
البلا اللي فاتح السناب او الواتساب يقراء ويرسل ويتفرج
الاتصال اكيد هناك اتصالات صعب الواحد يوقف عشان يكلم وخصوصا في اماكن فيها زحمه ولا فيه مواقف

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