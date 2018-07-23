بعد خمسة أيام.. بدء رصد مخالفتين للمرور بالعاصمة المقدسة

علي القحطاني (صدى):

كشف ” المرور ” اليوم الاثنين، عن بدء رصد مخالفتين لأنظمة وقوانين المرور في العاصمة المقدسة بعد خمسة أيام.

وأوضح الحساب الرسمي للمرور، عبر موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” بعد خمسة أيام يبدأ في العاصمة المقدسة رصد مخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة وذلك عن طريق أجهزة الضبط الآلي.”