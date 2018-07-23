458 تربويا يشاركون في برامج التدريب الصيفي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

الدمام(صدى):

يشارك 458 تربويا من قادة ومعلمي المدارس والمشرفين التربويين من وزارة التعليم في برامج التدريب الصيفي للمعلمين التي تعقد في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بكلية التربية وبمشاركة مركز التعليم المستمر بالجامعة .

وأوضح منسق الجامعة لبرنامج التدريب الصيفي الدكتور عبدالله سعيد المريح أن هذه البرامج تهتم بالاتجاهات الحديثة في القيادة التعليمية والتعليم المعزز بالحوسبة لمواكبة قدرات واحتياجات أجيال المستقبل والتي ترفع فرص استثمار إمكانات الطلاب وتوظيفها في رفع مستوى التعلم والبحث والاستكشاف في بيئات التعلم وأوعية المعلومات الموثّقة، ودمج التعلم بالحياة من خلال تقديم تجارب تعليمية ذات معنى وربطها بالحياة اليومية وتنمية المهارات اللازمة كحل المشكلات والتفكير الناقد مع التركيز على ثقافة المدرسة والتعاون مع المعلم باستخدام أساليب مختلفة للتعلم.

وبين الدكتور المريح أنه يقدم في البرنامج مفهوم البورتاج الذي يعنى بالتدخل المبكر في مرحلة الطفولة المبكرة لتحسين المكاسب التنموية والاجتماعية والتعليمية، وتقليل مشاعر العزلة والتوتر والإحباط وخفض التكاليف المستقبلية المترتبة على ذلك من توفير تعليم خاص وتحديات تواجه الأسرة وقد بلغ عدد الملتحقين في البرنامج ( 458 ) متدرب، تم توزيعهم على أربعة برامج تدريبية تنفذ دوراتها بشكل أسبوعي وبواقع خمسة أيام تدريبية كاملة.