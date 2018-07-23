بالصور.. الكشف عن أكيورا MDX موديل 2019 بمقصورة مميزة واصدار A-Spec الرياضي

طوكيو(صدى):

أعلنت أكيورا عن نسخة 2019 من موديلات MDX التي تحدثت لتكون أفضل من حيث المقصورة الداخلية مع تزويدها بالعديد من الخيارات التي توفر مزيد من الاداء والقدرة في السيارة متعددة الاستخدامات بثلاث صفوف من المقاعد ، كما زودت باصدار جديد هو A-Spec . كما يتوفر للسيارات خيارات لونية خارجية جديدة تشمل ميتاليك جنميتال وأسود لؤلؤي ماجيستيك وأحمر لؤلؤي بيرفورمانس وبرونزي ميتاليك كانيون.

كما زودت السيارة بخامات جديدة في المقصورة مع تطعيماتت خشبية تزين لوحة القيادة مع تطريز مختلف على المقاعد وألواح الأبواب مع مقاعد سائق وراكب أمامي قابلة للتعديل بأربعة وضعيات. كما يتوفر للسيارة باقات Technology و Entertainment مع صف ثاني محسن من المقاعد يجعل من السهل الوصول للمقاعد في الصف الثالث مع لمسات خشبية في الكونسول الوسطي.

وتوفر للسيارة محرك V6 سعة 3.5 لتر أو V6 سعة 3 لتر هايبرد ولكن الشركة طورت ناقل الحركة الأوتوماتيك من 9 سرعات لموديلات 2019 ليكون أكثر سلاسة وراحة وبما يوفر شعور أكثر راحة ونعومة في التسارع والقيادة مع نظام ستارت ستوب محسن وجاءت النسخة غير الهايبرد بنظام امتصاص صدمات نشط .

أما باقة A-Spec الجديدة فتعطي للسيارة التي تعمل بالدفع الكلي تصميم أكثر شراسة وتتوفر بلون أزرق لؤلؤي أبيكس خارجي كما تم تطوير الجسم الخارجي للسيارة ليشمل واجهة أمامية جديدة وعتبات بنفس لون السيارة ومخارج عادم دائرية وتطعيمات سوداء لامعة حول النوافذ ولمسات كرومية سوداء في جسم السيارة مع عجلات 20 بوصة رمادية شارك أعرض من العجلات القياسية مع تضمين السيارة في الداخل جلد أسود أو أحمر وتطريز مختلف وعدادات A-Spec وأغطية ميتاليك للدواسات مع لمسات ألكانتارا على الأبواب وعجلة قيادة أرفع .