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الأرصاد تحذر من رؤية غير جيدة بالمدينة المنورة

الأرصاد تحذر من رؤية غير جيدة بالمدينة المنورة
نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا لسكان منطقة المدينة المنورة، وتشمل: ” الطرق السريعة والمناطق المفتوحة ” ، يحذر من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة بالمنطقة.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة المدينة المنورة، من الساعة 11:00 من اليوم الاثنين الموافق 23/7/2018م، وذلك على أن تنتهي في تمام الساعة 19:00 من نفس اليوم.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2164 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يسترها علينا وعلي الجميع يارب

[ عدد التعليقات: 976 ] نشر منذ 1 ساعة

ينبغي علي الجميع الحذر الله يحفظنا جميعا ويكفينا الشرور

[ عدد التعليقات: 1034 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم ارزقنا خير مافيها واكفينا شر مافيها يارب

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