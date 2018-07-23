الأرصاد تحذر من رؤية غير جيدة بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا لسكان منطقة المدينة المنورة، وتشمل: ” الطرق السريعة والمناطق المفتوحة ” ، يحذر من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة بالمنطقة.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة المدينة المنورة، من الساعة 11:00 من اليوم الاثنين الموافق 23/7/2018م، وذلك على أن تنتهي في تمام الساعة 19:00 من نفس اليوم.