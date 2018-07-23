” النقل ” : 100% نسبة إنجاز الصيانة الوقائية لطرق المدينة المنورة

الرياض(صدى):

تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ ، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، أعلنت وزارة النقل الانتهاء من مشاريع الصيانة الوقائية للطرق التي تسهم في تيسير تنقلات ضيوف الرحمن من وإلى المدينة المنورة خلال موسم الحج لهذا العام، حيث استكملت كافة الاعمال في وقت قياسي.

وتهدف وزارة النقل من خلال هذه المشاريع إلى رفع كفاءة الطرق وتسهيل حركة المركبات وانسيابية الحركة المرورية، حيث شملت مشاريع الصيانة الوقائية للطرق أعمال الكشط واعادة السفلتة على طريق المدينة المنورة-مكة المكرمة السريع، وقد تم الانتهاء من 18 كلم بالإضافة إلى أعمال الصيانة العادية ووسائل السلامة من لوحات ارشادية ودهانات أرضية و”عيون قطط” لعدد من الطرق التي تخدم موسم الحج.

وأشارت الوزارة إلى انتهاء مشروع تنفيذ تقنية الاهتزازات التحذيرية لرفع مستوى السلامة على أكتاف طريق المدينة / مكة السريع بالاتجاهين، وذلك ضمن نطاق منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى قرب انتهاء مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة بطول 10 كلم واعمال الصيانة والنظافة لطريق المدينة – مكة السريع.

وأفادت وزارة النقل بأنها تعمل كذلك على تنفيذ أعمال كشط واعادة سفلتة وتوسعة لأكتاف طريق تبوك القديم، وإضافة طبقة سطح اسفلتية لطريق الملك خالد، إلى جانب تحسين تقاطع الطريق مع طريق الأمير سلطان, كما تم الانتهاء من تنفيذ اعمال الإنارة على طريق المدينة – تبوك.

وألمحت الوزارة إلى أنه يتم سنوياً تشكيل فريق مكون من 25 منسوباً لدى فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة لمراقبة أنشطة النقل العام المختلفة والتأكد من التزام ممارسيها بالأنظمة، حيث يغطون الخدمات على الطرق والمزارات الدينية ومحطة النقل الجماعي بالمنطقة، بالإضافة إلى المساهمة في مراقبة أنشطة النقل العام والتنسيق مع الجهات الأمنية خلال الموسم عبر توزيع مراقبي الخدمة على مركز الضبط بالعشيرة على طريق المدينة-مكة السريع والنقل الجماعي والأجرة العامة بالمطار والمنطقة المركزية.

ويتواصل أفراد الفريق مع لجنة الحج بإمارة المدينة المنورة لتغطية البلاغات والملاحظات الواردة للجنة بخصوص أنشطة النقل العام والانتقال للموقع واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، إضافة إلى اشتراك مندوبين من الفرع في اللجنة العليا لمراقبة نقل الحجاج.