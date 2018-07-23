فرض غرامات فورية على راقصي ” كيكي ” بالطرق

القاهرة(صدى):

كشف مصدر أمني مسؤول بمصر، أن الإدارة العامة للمرور ستتخذ التدابير الأمنية اللازمة؛ لضبط كافة صور الخروج عن لوائح وقوانين العمل المروري؛ وذلك عقب موجة رقصة ” كيكي” التي قام بها عدد من الفنانين بمصر وبمختلف أنحاء العالم.

وقال المصدر أنه في حالة رصد أي حالة على الطرق لرقصة ” كيكي ” ، سيتم توقيع الغرامات الفورية على قائدي السيارة بإجمالي مخالفات 5100 جنيه وهى أقصى غرامة وفقًا لمادة ” 73 مكرر ١/١، و74مكرر ١،٢، ومادة 75، ومادة 81 ” .

أما في حالة تسبب ممارسة رقصة ” كيكي ” بحوادث سير، سيتم تحرير محضر وإحالة المتسبب للنيابة العامة تمهيدًا لمحاكمته جنائيًا.