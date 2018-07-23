بالفيديو.. رجال شرطة يؤدون تحدي ” كيكي “
أظهر مقطع فيديو، رقصة ” كيكي ” وهي تغرو الشرطة الأمريكية؛ حيث لم تعد محط اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي فحسب.
وأوضح الفيديو، رجال الشرطة الأمريكية وهم يؤدون تحدي ” كيكي ” الذي أصبح محط اهتمام المؤسسات الحكومية في العديد من دول العالم، أمام سيارات الشرطة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3412 ] نشر منذ 39 دقيقة
علي الاقل رقصوا علي الارض بدون النزول من السيارة و هي تمشي
كان زمان[ عدد التعليقات: 3050 ] نشر منذ 37 دقيقة
كل فترة ظاهرة غريبة … (( عالم صايعة )) ..!!