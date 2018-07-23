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بالفيديو.. رجال شرطة يؤدون تحدي ” كيكي “

بالفيديو.. رجال شرطة يؤدون تحدي ” كيكي “
واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو، رقصة ” كيكي ” وهي تغرو الشرطة الأمريكية؛ حيث لم تعد محط اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي فحسب.

وأوضح الفيديو، رجال الشرطة الأمريكية وهم يؤدون تحدي ” كيكي ” الذي أصبح محط اهتمام المؤسسات الحكومية في العديد من دول العالم، أمام سيارات الشرطة.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3412 ] نشر منذ 39 دقيقة

علي الاقل رقصوا علي الارض بدون النزول من السيارة و هي تمشي

[ عدد التعليقات: 3050 ] نشر منذ 37 دقيقة

كل فترة ظاهرة غريبة … (( عالم صايعة )) ..!!

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