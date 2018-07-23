بالفيديو.. رجال شرطة يؤدون تحدي ” كيكي “

واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو، رقصة ” كيكي ” وهي تغرو الشرطة الأمريكية؛ حيث لم تعد محط اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي فحسب.

وأوضح الفيديو، رجال الشرطة الأمريكية وهم يؤدون تحدي ” كيكي ” الذي أصبح محط اهتمام المؤسسات الحكومية في العديد من دول العالم، أمام سيارات الشرطة.