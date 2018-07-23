‏” الوردة ” يتفقد مشاريع بلدية رفحاء ويوجه بسرعة تنفيذها

سعف النماصي (صدى):

تفقد رئيس ⁧بلدية محافظة رفحاء ‬⁩الدكتور ” محمد بن هلان الوردة ” الاعمال الجارية بالمحافظة ، حيث قام بجولة ميدانية على عدد من المشاريع الجاري تنفيذها ، كما تفقد ” الوردة ” مشروع ‏سفلتة وإنارة حي الورود وحي الربيع و مشروع صالة الإحتفالات ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالمحافظة.

‏ووجه ” الوردة ” بضرورة حث المقاولين على سرعة ‏تنفيذ تلك المشاريع على الوجه المطلوب وذلك لتسريع عجلة التنمية بالمحافظة وليستفيد منها المواطنين في الوقت المحدد ، مؤكداً حرصه واهتمامه على تنفيذ توجيهات وتطلعات صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية في تنمية وتطوير محافظات ومدن المنطقة .

وبمتابعه مستمره وتوجيه من سعادة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري في مواكبة التطلعات وتحقيق اهداف القطاع البلدي بالمنطقة .