” الشريان ” يعلن دمج قناة أجيال والعاملين فيها مع قناة ” SBC “

أماني الغامدي(صدى):

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، داود الشريان، عن دمج قناة أجيال والعاملين فيها إلى قناة ” SBC ” اعتبارًا من اليوم الاثنين، لافتًا إلى أن ذلك تماشيًا مع خطة التطوير الإعلامي التي تنتهجها هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة وبناءً على موافقة وزير الإعلام تعلن هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وأكد ” الشريان ” أن الهيئة تعتذر من متابعي القناة عن هذا التوقف ساعية إلى تقديم الأفضل والأجمل في بث البرامج التعليمية والتثقيفية والترفيهية لأطفال المملكة والمتابعين لها على المستوى الخليجي والعربي وصولًا لما هو أبعد من ذلك، بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإعادة التطوير والتحديث.