بعد إعلانه اعتزاله الدولي.. رئيس بايرن ميونخ يهاجم ” أوزيل “
انتقد هونيس، رئيس بايرن ميونخ، مسعود أوزيل، نجم آرسنال الإنجليزي، بعدما أعلن الأخير اعتزاله الدولي.
وفي هذا السياق، قال ” هونيس ” : ” أنا مسرور لأن هذا الكابوس انتهى، أوزيل كان خارج الخدمة منذ سنوات، فآخر مبارزة فاز بها كانت قبل مونديال 2014، والآن يخفي نفسه وأداءه البغيض خلف صورته مع أردوغان ” .
وتابع ” هونيس ” هجومه على ” أوزيل ” قائلاً: ” لا أحد يتساءل عن سبب ظهوره الباهت في كأس العالم، فمعجبيه البالغ عددهم 35 مليونًا، والذين بالتأكيد ينتمون للعالم الافتراضي، يعتبرون أنه لعب بشكل ممتاز عندما يصنع كرة لأحد زملائه، و على المستوى الرياضي، أوزيل لم يقدم أي شيء يذكر للمنتخب الوطني منذ سنوات ” .
يُذكر أن ” أوزيل ” كان قد قرر عدم الدفاع عن ألوان قميص ألمانيا مجددًا؛ بسبب ما وصفه بـ ” العنصرية ” التي واجهها، عقب صورته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي أثارت اللغط في ألمانيا.
طلال[ عدد التعليقات: 2164 ] نشر منذ 59 دقيقة
معروف ان الهجوم على مسعود اوزيل ليس لأجل أدائه كان سيء في كاس العالم بل لأهداف اخرى تقول ماصدقو انه كان سيئ معروف انهم متشايلين عليه
عشان أشياء مالها علاقه بكرة القدم ، ألمانيا كانت معروف انه ماراح تاخذ كاس العالم بدع اوزيل ولا كان سيء كل الاعبين كانو سيئين 👎🏻
ماجد[ عدد التعليقات: 2117 ] نشر منذ 59 دقيقة
مسعود لعب كبير وفقد كبير لكرة العالم وألمانيا موفق مع الآرسنال انت #البطل 🏆
عمار[ عدد التعليقات: 976 ] نشر منذ 58 دقيقة
شيء مخزي والله 💔
همس[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 58 دقيقة
الغرب أكثر الناس عنصرية كانوا ومازالو وسيضلون