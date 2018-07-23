بعد إعلانه اعتزاله الدولي.. رئيس بايرن ميونخ يهاجم ” أوزيل “

ماجد محمد(صدى):

انتقد هونيس، رئيس بايرن ميونخ، مسعود أوزيل، نجم آرسنال الإنجليزي، بعدما أعلن الأخير اعتزاله الدولي.

وفي هذا السياق، قال ” هونيس ” : ” أنا مسرور لأن هذا الكابوس انتهى، أوزيل كان خارج الخدمة منذ سنوات، فآخر مبارزة فاز بها كانت قبل مونديال 2014، والآن يخفي نفسه وأداءه البغيض خلف صورته مع أردوغان ” .

وتابع ” هونيس ” هجومه على ” أوزيل ” قائلاً: ” لا أحد يتساءل عن سبب ظهوره الباهت في كأس العالم، فمعجبيه البالغ عددهم 35 مليونًا، والذين بالتأكيد ينتمون للعالم الافتراضي، يعتبرون أنه لعب بشكل ممتاز عندما يصنع كرة لأحد زملائه، و على المستوى الرياضي، أوزيل لم يقدم أي شيء يذكر للمنتخب الوطني منذ سنوات ” .

يُذكر أن ” أوزيل ” كان قد قرر عدم الدفاع عن ألوان قميص ألمانيا مجددًا؛ بسبب ما وصفه بـ ” العنصرية ” التي واجهها، عقب صورته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي أثارت اللغط في ألمانيا.