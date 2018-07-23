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بالفيديو.. نجوم مسرح مصر يشاركون في تحدي كيكي على طريقتهم الخاصة

بالفيديو.. نجوم مسرح مصر يشاركون في تحدي كيكي على طريقتهم الخاصة
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لنجمي مسرح مصر ، حمدي الميرغني، وعلي ربيع، أثناء رقصهما بطريقة كوميدية في إحدى العروض على أنغام أغنية دريك الشهيرة، ضمن تحدي كيكي .

يذكر أن التحدي انتشر على مستوى العالم بسرعة فائقة، خاصة بعد مشاركة فنانين فيه، وعرفه الجميع باسم تحدي كيكي.

وكانت الرقصة بدأت على أنغام أغنية ” In My Feelings ” ، للمغني الكندي دريك، وتبدأ بالتحرك من السيارة أثناء سيرها وبدء الرقص كذلك صنع شكل قلب باليدين إلى أن يعود مرة ثانية إلى السيارة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3412 ] نشر منذ 29 دقيقة

ههههههههههههههههههههه

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