بالفيديو.. نجوم مسرح مصر يشاركون في تحدي كيكي على طريقتهم الخاصة

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لنجمي مسرح مصر ، حمدي الميرغني، وعلي ربيع، أثناء رقصهما بطريقة كوميدية في إحدى العروض على أنغام أغنية دريك الشهيرة، ضمن تحدي كيكي .

يذكر أن التحدي انتشر على مستوى العالم بسرعة فائقة، خاصة بعد مشاركة فنانين فيه، وعرفه الجميع باسم تحدي كيكي.

وكانت الرقصة بدأت على أنغام أغنية ” In My Feelings ” ، للمغني الكندي دريك، وتبدأ بالتحرك من السيارة أثناء سيرها وبدء الرقص كذلك صنع شكل قلب باليدين إلى أن يعود مرة ثانية إلى السيارة.