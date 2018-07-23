رئيس إرتيريا يصل جدة اليوم

جدة(صدى):

وصل فخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إرتيريا جدة اليوم.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان الوزير المرافق, ومساعد مدير شرطة محافظة جدة العميد هاشم الجهني, ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور, والقائم بالأعمال بالنيابة في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة إرتيريا الدكتور عبدالله بن سلطان الشريف, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.