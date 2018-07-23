” الأراضي البيضاء ” يوضح عقوبة مخالفة أحكام النظام واللائحة
كشف نظام رسوم الأراضي البيضاء، اليوم الاثنين، عن عقوبة من يخالف أحكام النظام واللائحة.
وأوضح ” النظام ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن المادة السادسة من نظام الرسوم تنص على: ” يعاقب كل من يخالف احكام النظام و اللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق. “
طلال[ عدد التعليقات: 2117 ] نشر منذ 56 دقيقة
قرار كان صائب من الدولة فرض رسووم على الاراضي البيضاء فيه توازن جدا
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 976 ] نشر منذ 55 دقيقة
تعالو منطقة المدينة المنورة اراضي بالاف الكيلو مترات داخل حد الحرم لم تعمر لها 25 سنه تقريبا و الاسعار خيالية جدا
همس[ عدد التعليقات: 1405 ] نشر منذ 55 دقيقة
السلام عليكم متى راح يطبق علي جميع مناطق المملكة ؟
طلال[ عدد التعليقات: 2117 ] نشر منذ 54 دقيقة
سؤال كم بلغت الاجمالي المبالغ التي تم استلامها من رسوم الاراضي
شجون[ عدد التعليقات: 2164 ] نشر منذ 54 دقيقة
المفروض المخالفين يعاقبون بأشد العقوبات عشان يكونون عبره لغيرهم
شمس[ عدد التعليقات: 1034 ] نشر منذ 53 دقيقة
فكونا من الرسوم الاراضي حنا ماملكنا لو انه ارض عشان تتطبوقنه علينا الله يجزاكم خير