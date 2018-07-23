” الأراضي البيضاء ” يوضح عقوبة مخالفة أحكام النظام واللائحة

حمود العنزي(صدى):

كشف نظام رسوم الأراضي البيضاء، اليوم الاثنين، عن عقوبة من يخالف أحكام النظام واللائحة.

وأوضح ” النظام ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن المادة السادسة من نظام الرسوم تنص على: ” يعاقب كل من يخالف احكام النظام و اللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق. “