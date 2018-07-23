  • الإثنين 23

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” الأراضي البيضاء ” يوضح عقوبة مخالفة أحكام النظام واللائحة

” الأراضي البيضاء ” يوضح عقوبة مخالفة أحكام النظام واللائحة

” الأراضي البيضاء ” يوضح عقوبة مخالفة أحكام النظام واللائحة
حمود العنزي(صدى):

كشف نظام رسوم الأراضي البيضاء، اليوم الاثنين، عن عقوبة من يخالف أحكام النظام واللائحة.

وأوضح ” النظام ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن المادة السادسة من نظام الرسوم تنص على: ” يعاقب كل من يخالف احكام النظام و اللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق. “


الوسوم:

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2117 ] نشر منذ 56 دقيقة

قرار كان صائب من الدولة فرض رسووم على الاراضي البيضاء فيه توازن جدا

[ عدد التعليقات: 976 ] نشر منذ 55 دقيقة

تعالو منطقة المدينة المنورة اراضي بالاف الكيلو مترات داخل حد الحرم لم تعمر لها 25 سنه تقريبا و الاسعار خيالية جدا

[ عدد التعليقات: 1405 ] نشر منذ 55 دقيقة

السلام عليكم متى راح يطبق علي جميع مناطق المملكة ؟

[ عدد التعليقات: 2117 ] نشر منذ 54 دقيقة

سؤال كم بلغت الاجمالي المبالغ التي تم استلامها من رسوم الاراضي

[ عدد التعليقات: 2164 ] نشر منذ 54 دقيقة

المفروض المخالفين يعاقبون بأشد العقوبات عشان يكونون عبره لغيرهم

[ عدد التعليقات: 1034 ] نشر منذ 53 دقيقة

فكونا من الرسوم الاراضي حنا ماملكنا لو انه ارض عشان تتطبوقنه علينا الله يجزاكم خير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *