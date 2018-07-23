قائد القوات المشتركة يجتمع بمشايخ تهامة لتحرير بقية الإقليم

سعيد العجل(صدى):

اجتمع قائد القوات المشتركة، في وقت سابق، بعدد من مشايخ وأعيان ووجهاء إقليم تهامة وجرى مناقشة عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بالعمليات الجارية؛ وذلك لاستكمال تحرير ماتبقى من الإقليم، كما جرى مناقشة تنفيذ آلية التنسيق مابين قيادة القوات المشتركة ومشايخ القبائل وأبناء تهامة للمناطق المحررة للبدء في تنفيذها خلال الأيام القادمة.

ومن جانبهم، عبر المشايخ عن شكرهم وامتنانهم للتحالف بقيادة المملكة على الجهود المخلصة في إعادة الشرعية لليمن من مليشيا الحوثي الإيرانية، بالإضافة إلى دعم التحالف ومساعداته الإنسانية لمناطق تهامة على وجه الخصوص.

وأشاروا إلى أن ماتحقق من نتائج على الأرض يؤكد عزم التحالف العربي على إعادة الشرعية لليمن وتحقيق الأمن والاستقرار وعودته لحاضنته العربية.