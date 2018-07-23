” قرقاش ” عن اللافتات المعادية لزيارة تميم لبريطانيا: اتقلب السحر على الساحر

أبو ظبي(صدى):

علق أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، على ظهور لافتات إعلانية معادية لزيارة أمير قطر لبريطانيا، مشيرًا إلى أن هذا نتيجة منطقية لاختيار ” تميم ” دعم التطرف والإرهاب.

وقال ” قرقاش ” اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ونحن نرى اللافتات الإعلانية المعادية لزيارة أمير قطر إلى بريطانيا، لا يسعنا إلا أن نقول انقلب السحر على الساحر، وقبل ذلك تبني الإعلام الرخيص والحسابات الوهمية والذباب الإلكتروني، فكما تدين تدان والفارق أن المرتبك إختار دعم التطرّف والإرهاب ” .

وتتطرق ” قرقاش ” أيضًا للحديث عن سياسة قطر المتخبطة، قائلاً: ” للأسف قطر غيرت الخطاب السياسي في الخليج ودوله إلى الأسوأ، فالأساليب التي تبنتها وموّلتها أصبحت الآن العرف والقاعدة، بعيدًا عن الإحترام والمراعاة التي ميزّت التعامل السياسي في الخليج العربي، واليوم تعاني الدوحة كما عانا جيرانها من ممارساتها ” .

واستكمل في تغريدة أخرى له: ” مصير خطاب التناقضات القاع، فكيف تتبنى الديموقراطية وأنت لم تخض إنتخابا يتيمًا؟، وكيف تتصدر المواقف القومية المقاومة وأنت ملك التطبيع؟، وكيف تتوقع أن تغدر بجيرانك وأن يستمر صبرهم؟ المرتبك إكتشف متأخرًا أن ثمن سياسته الغادرة باهض للغاية ” .