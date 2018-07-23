” الجزائية ” تدين إرهابيا بحرينيا بالسجن 9 سنوات لدعمه جماعات إرهابية

عادل الحربي (صدى):

قامت المحكمة الجزائية المتخصصة بإدانة إرهابيًا بحرينيًا بالسجن لمدة 9 سنوات وإبعاده من المملكة؛ بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره ومنعه من دخول المملكة.

وجاء ذلك على خلفية تقديمه الدعم المادي للجماعات الإرهابية، ومشاركته في مظاهرات ومسيرات في محافظة القطيف تتضمن ترديد هتافات تحريضية ومسيئة لولاة الأمر.

وعن ما تم إدانته به، أصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي بثبوت إدانة المدعى عليه ” بحريني الجنسية ” بتقديمه الدعم المادي للجماعات الإرهابية، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية؛ من خلال تقديم دعمه مالي لأخيه المطلوب أمنيًا، كما أُدين بالالتقاء والتواصل مع عدد من المطلوبين أمنيًا والتستر عليهم، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم مع علمه بكونهم مطلوبين.

من الجدير بالذكر أيضًا أن ناظر القضية قرر تعزير المدان لقاء ما ثبت بحقه بسجنه لمدة تسع سنوات، اعتبارًا من إيقافه، وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره ومنعه من دخول المملكة.