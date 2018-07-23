الذهب مستقر مع تراجع الدولار

وكالات(صدى):

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، قرب أعلى مستوى في أسبوع في الوقت الذي تراجع فيه الدولار لأدنى مستوياته في نحو أسبوعين.

لاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وبحلول الساعة 0738 بتوقيت جرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1231 دولارا للأوقية (الأونصة). ولامس المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 17 يوليو تموز عند 1235.10 دولار في وقت سابق من الجلسة. ولم يسجل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب تغيرا يذكر ليستقر عند 1231 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 94.340. وانخفض المؤشر لأدنى مستوياته منذ 11 يوليو تموز خلال الجلسة.

ومن شأن انخفاض الدولار تقليص تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على المشترين من حائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 15.49 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 888.20 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 827.70 دولار للأوقية.