” مكافحة المخدرات ” تقبض على عصابة لتهريب المخدرات عبر جسر الملك فهد

علي القحطاني(صدى):

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات في القبض على عصابة تضم امرأة ” بحرينية ” ورجلين ” بحريني وخليجي ” ، قاموا بالتخطيط والتنسيق بشكلٍ متكرر مع شخص من خارج المملكة؛ لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدرة عبر منفذ جسر الملك فهد بقصد البيع والتعاطي.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمملكة البحرين، أن القيمة المالية للمضبوطات قدرت بحوالي 18 ألف دينار ” 180 ألف ريال ” .

وبالتطرق للتفاصيل، وردت معلومات تُفيد قيام شخص خليجي بالتعامل مع آخرين داخل مملكة البحرين؛ من أجل القيام بعملية تهريب شحنات من المواد المخدرة من أجل بيعها، وبناءً على ذلك تم مباشرة أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكورين.

وقُبض على المتهمين وتم ضبط حوالي 3 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدرة ومبالغ مالية لدى المشتبه بهم ، وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية إلى أنه تم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.