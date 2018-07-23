ترامب يرد على تهديدات روحاني: لن نتهاون مع كلماتكم المختلة
رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على تهديات الرئيس الإيراني، محذرصا إياه من تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى.
ووجه ترامب تهديده إلى روحاني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” إلى الرئيس الإيراني روحاني. لا تحاول أبدا تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى، وإلا ستعاني من عقبات وخيمة. ”
وأكد ترامب: ” لم نعد دولة تتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت. كن حذرا ” ؛ فيما كان روحاني قد حذر ترامب، الأحد، من مواصلة سياسته تجاه طهران قائلًا: ” ينبغي أن تعلم أميركا أن السلام مع إيران هو السلام الحقيقي والحرب مع إيران هي أم كل الحروب. “
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