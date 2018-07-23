ترامب يرد على تهديدات روحاني: لن نتهاون مع كلماتكم المختلة

واشنطن(صدى):

رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على تهديات الرئيس الإيراني، محذرصا إياه من تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى.

ووجه ترامب تهديده إلى روحاني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” إلى الرئيس الإيراني روحاني. لا تحاول أبدا تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى، وإلا ستعاني من عقبات وخيمة. ”

وأكد ترامب: ” لم نعد دولة تتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت. كن حذرا ” ؛ فيما كان روحاني قد حذر ترامب، الأحد، من مواصلة سياسته تجاه طهران قائلًا: ” ينبغي أن تعلم أميركا أن السلام مع إيران هو السلام الحقيقي والحرب مع إيران هي أم كل الحروب. “