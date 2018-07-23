بالصور.. انطلاق ماكلارين سينا من MSO باللون الأخضر في أمريكا الشمالية

واشنطن(صدى):

شراء سيارة فائقة مميزة ليس مثل شراء سيارة ميني فان عادية ، ويمكن تطبيق ذلك على ماكلارين سينا الخاصة التي تعتبر اصدار خاص للعملاء في أمريكا الشمالية.

ومالك هذه السيارة الخاصة هنا هو مايكا فوكس من نيويورك ويملك نسخة ماكلارين سينا بتعديل MSO مع باقة من التجهيزات الحصرية الخاصة في السيارة .

ولكن الأهم في هذه السيارة هو اللون الخارجي الأخضر فوكس الذي يغطي جسم السيارة المصنع من ألياف الكربون ويتكامل اللون مع 67 جزء اضافي فوق سطح السيارة الخارجي والذي استغرق العمل علي تصميمه 1000 ساعة وتشمل المزايا الخارجية الخاصة في السيارة لمسات زرقاء وحمراء في عجلات السيارة وأجزاء مصقولة لامعة فيها كذلك.

كما يغطي اللون الأخضر فوكس الجسم الداخلي في المقصورة من ألياف الكربون مع لمسات خضراء داكنة مع فرش أبيض جلدي للمقاعد ولمسات بيضاء تظهر على عجلة القيادة , مع تبطين اسود كربوني ألكانتارا للسقف ويظهر اللون الأخضر في مرآة الرؤية الخلفية وبعض أجزاء الأبواب.

وتحمل السيارة محرك V7 سعة 4 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 789 حصان مما يساعد السيارة على التسارع في 2.7 ثانية مع التسارع الي 200 كم في 6.8 ثانية .