بعد أسبوع.. طرح تذاكر كأس الأمم الآسيوية بمشاركة 24 منتخبا

نواف السالم(صدى):

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات، اليوم الاثنين، عن بدء طرح تذاكر البطولة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل الموافق 30 يوليو؛ حيث جاء القرار خلال اجتماعات وفد اللجنة المنظمة مع الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وجاء ذلك بحضور داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي مدير البطولة، لاستعراض آخر تحضيرات الإمارات لاستضافة أكبر نسخة من البطولة الآسيوية؛ فيما شهد الاجتماع مناقشة الخطة التنظيمية وجاهزية المنشآت ومتابعة آخر الاستعدادات لاستضافة البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من الخامس من يناير إلى الأول من فبراير 2019، بمشاركة قياسية تبلغ 24 منتخبًا يمثلون نخبة المنتخبات الوطنية في القارة.

كما ناقش الاجتماع تفاصيل عمليات التجديد في الملاعب الثمانية التي تستضيف مباريات البطولة ونسب الإنجاز المحققة، بالإضافة إلى الاطلاع على جهود اللجنة العليا المحلية المنظمة واستعداداتها لاستقبال المنتخبات والجماهير خلال البطولة.