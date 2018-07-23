بالفيديو.. انحراف الحاجز الأنفي .. تداعياته وعلاجاته

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور نزار فقيه استشاري تجميل أنف ووجه بجدة ، عن أعراض الحاجز الأنفي وانسداده ، وطرق علاجه ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” صباح الخير ياعرب ” .

وقال الدكتور نزار ، إن الحاجز الأنفي مهم جداً في تكوين الأنف فهو يفصل الأنف يمين ويسار ، وله أهميمة اساسية بالشكل والتنفس ، وأي انحراف به يؤثر على الشكل والتنفس .

وتابع نزار ، الله سبحانه وتعالى خلق الأنف للتنفس فبها يتم ترطيب الهواء وتنقيته ، والحاجز مهم في هذه المهام ، وهو اساسي لتيار الهواء الذي يدخل للأنف حيث أنه يوجه الهواء بشكل مباشر للرئه ، وإذا كان به انحراف يؤثر على سرعة وصول الهواء للرئة .

وأضاف ، هناك ارتباط وثيق بين الحاجز االأنفي وشكل الأنف والتنفس ، وبالنسبة لتعديل الحاجز الأنفي الآن اصبحنا نستخدم المناظير ، وعندما يتم إجراء عملية يتم إصلاح الانحراف مع تعديل شكل الأنف .

وأكد نزار ، أهم شئ في علاج الحاجز الأنفي هو شكوى المريض ، فهناك مرضى لديهم انحراف في الحاجز الأنفسي بسيط ولا يؤثر على تنفسه أو يسبب له اي مشاكل ، مٌشيراً إلى أنه عند المريض يصير في نوع من عدم الاهتمام بالأنف ، يكونوا مرضى ولا يذهبون للأطباء ، رغم معاناتهم في التنفس .