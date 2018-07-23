بعد استمرارها 18 عاما.. الكهرباء تسوي خلافاتها مع ” أرامكو “

عادل الحربي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن نجاحها في تسوية خلافها مع شركة ” أرامكو السعودية ” ، والمتعلقة برسوم مناولة الزيت الخام التي كانت تطالب بها أرامكو لبعض المواقع.

جاء ذلك من خلال تقرير القوائم المالية الخاص بالربع الأول من العام الجاري، الصادر عن ” الكهرباء ” ، والتي أوضحت فيه أن إجمالي المبلغ المُختلف عليه منذ بداية تأسيس الشركة في تاريخ 5 أبريل 2000 وحتى 31 ديسمبر 2017، قد بلغ حوالي 5.1 مليار ريال.

وأرجعت ” الكهرباء ” ، الأسباب في الخلاف المستمر بين الشركتين، إلى اعتراض ” أرامكو ” على حساب التعرفة الكهربائية المعتمدة من مجلس الوزراء للجهات الحكومية، وتقوم بالدفع لإجمالي مبيعات التيار الكهربائي بناء على التعرفة الصناعية.

فيما أكد التقرير التي أصدرته ” الكهرباء ” ، أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بإنهاء هذا الخلاف، وأن تتم محاسبة ” أرامكو ” على أساس التعرفة السكنية والتجارية بدلاً من التعرفة الصناعية.

وعليه، حددت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، المنشآت السكنية والتجارية التابعة لأرامكو محل الخلاف، وذلك عقب عقد عدد من الااجتماعات بين الهيئة و ” أرامكو “