منافسة قوية بين بايرن ميونيخ وتشيلسي لضم مارسيال

ماجد محمد(صدى):

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي، في منافسة قوية مع نادي بايرن ميونيخ الألماني، لضم لاعب مانشستر يونايند، أنطوني مارسيال، ليكون بديلًا إيدين هازارد، الذي من المتوقع أن يغادر لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي.

ولا يريد تشيلسي وبايرن ميونخ أن يدفعا 100 مليون يورو، وهو السعر الذي حدده يونايتد مقابل التخلي عن مارسيال، الذي لم يتبق في عقده إلا موسم واحد.

ومن الجدير بالذكر، أن اللاعب سمح لوكيل أعماله أن يعلن أنه الوقت حان للمغادرة، بينما يمتلك ليونايتد خيارًا أحاديًا لتمديد عقد اللاعب البالغ من العمر الـ22 عامًا موسمًا إضافيًا؛ فيما قد لا يمانع مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، في بيع اللاعب صاحب الرقم 11، واستبداله بجناح متخصص.